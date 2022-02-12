دوري أبطال إفريقيا - الترجي يدهس جوانينج برباعية

فاز الترجي التونسي على ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يجد بطل تونس صعوبة في إسقاط نظيره البوتسواني في المجموعة الثالثة التي بدأت الجمعة بتعادل سلبي بين النجم الساحلي وشباب بلوزداد.

وفي الدقيقة الأولى نال محمد علي بن رمضان من شباك الحارس ايزيكيل موراكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تغير بعدها اتجاه الكرة إثر اصطدامها لاعب جوانينج قبل أن تسكن الشباك.

ثم عاد بن رمضان للتألق واخترق دفاع جوانينج من اليسار قبل أن يسدد في الشباك من زاوية صعبة في الدقيقة 29.

وانطلق حمدو الهوني في اليسار واخترق منطقة جزاء جوانينج ومرر كرة أرضية تابعها بن رمضان بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 32.

واختتم النيجيري كينجسلاي ايديوه رباعية فريق الدم والذهب في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بعدها الكرة بمدافع جوانينج قبل أن تغير مسارها وتسكن الشباك.

وارتقى الترجي لصدارة ترتيب المجموعة بينما تذيل جوانينج.

وفي الأسبوع المقبل يحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد بينما يستضيف النجم فريق جوانينج.

ويلعب كل فريق 6 مباريات ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.