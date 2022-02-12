أبو جبل ينفي عبر في الجول الإدلاء بأي تصريحات لصحف سعودية

نفى محمد أبو جبل حارس الزمالك ومنتخب مصر أن يكون قد أدلى بأي تصريحات لأي صحف سعودية.

صحف سعودية نسبت تصريحات لـ أبو جبل مفادها " أتمنى اللعب في الدوري السعودي".

وقال أبو جبل في تصريحات لـFilGoal.com تعقيبا على الأمر: "لم أصرح لأي صحيفة سعودية بما نٌشر".

وأضاف "لم تصدر عني أي تصريحات سوى المنقولة عن البرامج التليفزيونية".

أبو جبل يستعد للمشاركة رفقة الزمالك بعد قليل أمام بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان أبو جبل أحد العناصر الأساسية رفقة منتخب مصر، في حصد المركز الثاني ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.