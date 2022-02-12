أبو جبل ينفي عبر في الجول الإدلاء بأي تصريحات لصحف سعودية

السبت، 12 فبراير 2022 - 16:18

كتب : أحمد مصطفى

محمد أبو جبل - مصر - الكاميرون

نفى محمد أبو جبل حارس الزمالك ومنتخب مصر أن يكون قد أدلى بأي تصريحات لأي صحف سعودية.

صحف سعودية نسبت تصريحات لـ أبو جبل مفادها " أتمنى اللعب في الدوري السعودي".

وقال أبو جبل في تصريحات لـFilGoal.com تعقيبا على الأمر: "لم أصرح لأي صحيفة سعودية بما نٌشر".

أخبار متعلقة
أبو جبل: أتمنى اللعب في الدوري السعودي أبو جبل: صلاح أخبرنا كيف نتعامل مع جاساما.. وهذه حقيقة تصريحاتي عن الشناوي ومفاوضات الأهلي أبو جبل: لم أحسم قراري من التجديد لـ الزمالك.. أريد الشعور بتقديري بعد ما قمت به ميندي: أبو جبل أفضل حارس في كأس إفريقيا

وأضاف "لم تصدر عني أي تصريحات سوى المنقولة عن البرامج التليفزيونية".

أبو جبل يستعد للمشاركة رفقة الزمالك بعد قليل أمام بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان أبو جبل أحد العناصر الأساسية رفقة منتخب مصر، في حصد المركز الثاني ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك بترو أتليتكو محمد أبو جبل
نرشح لكم
تشكيل الزمالك – ماجد هاني أساسي.. وأبو جبل يحرس المرمى أمام بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا - الترجي يدهس جوانينج برباعية انتهت دوري أبطال إفريقيا - الترجي (4)(0) جوانينج لماذا يتفاءل المصريون بـ بترو أتليتكو رغم أنه لم يخسر في أرض الكنانة
أخر الأخبار
في ظهوره الأول.. تريزيجيه يصنع هدفا في فوز باشاك شهير على جازي عنتاب 5 دقيقة | المحترفون
كأس العالم للأندية - 10 أرقام قياسية من فوز الأهلي على الهلال 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
الأهلي هو الزعيم.. المارد يُدمر الهلال برباعية ويقتنص برونزية العالم 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل الزمالك – ماجد هاني أساسي.. وأبو جبل يحرس المرمى أمام بترو أتليتكو 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يدهس جوانينج برباعية 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تعادل جديد يمنع مانشستر يونايتد عن الوصول للمربع الذهبي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو جبل ينفي عبر في الجول الإدلاء بأي تصريحات لصحف سعودية 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يسجل ثلاثية لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة