انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1)-(1) ساوثامبتون.. تعادل جديد

السبت، 12 فبراير 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

احتفال سانشو بهدفه في مرمى ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق92. تصدي راائع من فورستر لرأسية هاري ماجواير

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ق73. الحكم يلغي هدفا لرونالدو لوجوده في حالة تسلل

ق60. فورستر يتألق أمام تسديدة من رونالدو لترتد لدالوت ويتصى فورستر مرة أخرى

ق53. تسديدة من أرمسترونج ودي خيا يتألق من جديد

ق47. جووووول التعادل لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. تسديدة من أرمسترونج ودي خيا يتألق في التصدي

ق34. تسديدة من أرمسترونج تمر بجانب القائم

ق21. جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق سانشو بعد عرضية رائعة من راشفورد

ق8. فرصة أدامز ترتد بهجمة مرتدة لمانشستر يونايتد وسانشو يهدر الاول بعد تألق من فورستر

ق8. تشي أدامز يفشل في تسجيل الكرة من على خط المرمى والدفاع يخرج الكرة.

ق6. رونالدو يمر من الحارس ويسدد ولكن بيرو يمنع دخول الكرة من الشباك

ق5. تسديدة بعيدة من تشي أدامز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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