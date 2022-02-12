بوركينا فاسو تعلن رحيل مدربها نهاية فبراير الجاري

السبت، 12 فبراير 2022 - 14:19

كتب : محمد عبد العظيم

كامو مالو - المدير الفني لبوركينا فاسو

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم عدم تمديد تعاقده مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كامو مالو.

وينتهي تعاقد مالو مع بوركينا فاسو بنهاية الشهر الجاري واستقر الاتحاد على عدم تمديد تعاقده.

وتولى مالو تدريب منتخب بوركينا فاسو في عام 2019 ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، وكان قريبا من التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، عندما حل في المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الجزائر بفارق نقطتين.

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وقاد مالو منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية 2021 لتحقيق المركز الرابع بعد الهزيمة في مباراة قبل النهائي أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، تعادل بوركينا فاسو مع الكاميرون بثلاثة أهداف لمثلها قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

ولم يعلن اتحاد بوركينا فاسو عن المدرب الذي سيقود المنتخب خلفا لمالو.

كامو مالو بوركينا فاسو
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