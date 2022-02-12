انتهت دوري أبطال إفريقيا - الترجي (4)(0) جوانينج

السبت، 12 فبراير 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

تابع مباشرة مباراة الترجي التونسي وجوانينج جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء ويتابعها FilGoal.com لحظة بلحظة.

---

أخبار متعلقة
قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية منافس الأهلي - مدرب الهلال: الحكم حرمنا من التعادل.. وفخور بأداء الفريق أمام صنداونز نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا

انتهت المباراة

ق86: الهدف الرابع للترجي. كينجسلاي ايديوه يسدد من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بمدافع وتغير مسارها وتسكن الشباك

ق80: ضغط مستمر للترجي أملا في إضافة هدف رابع

ق58: محمد بن حميدة يسدد ركلة حرة لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق52: بطاقة صفراء لايوالا لاعب الترجي بعد التحام قوي ضد منافسه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: الهدف الثالث للترجي، بن رمضان هاتريك. تمريرة رائعة من حمدو الهوني تابعها بن رمضان بتسديدة أرضية في الشباك

ق29: الهدف الثاني للترجي. بن رمضان اخترق من اليسار قبل أن يسدد من زاوية صعبة في الشباك

ق23: بطاقة صفراء لكابوجو مدافع جوانينج بعد التحام قوي ضد ايديوه

ق13: تفوق تونسي وضغط مستمر لمضاعفة النتيجة

ق1: جوووووووول! الترجي يسجل عن طريق محمد بن رمضان. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها لمست الكرة لاعب من جوانينج لتغير اتجاهها وتسكن الشباك

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الترجي جوانينج جالاكسي
نرشح لكم
استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في السودان
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - محرز وستيرلنج يقودان الهجوم 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي أساسيان أمام ريال مدريد.. ونيمار على دكة البدلاء 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد سامي: كنا الأقرب لمرمى الزمالك.. والناس تتجاهل طريقة لعب سموحة 46 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: التغيير في التشكيل بسبب حاجة الدوليين لراحة.. وسر استبدال أوباما ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – أنشيلوتي بقوة هجومية ضاربة ضد باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: 4 منتخبات اعترضوا على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم