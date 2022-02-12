انتهت دوري أبطال إفريقيا - الترجي (4)(0) جوانينج
السبت، 12 فبراير 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الترجي التونسي وجوانينج جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء ويتابعها FilGoal.com لحظة بلحظة.
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انتهت المباراة
ق86: الهدف الرابع للترجي. كينجسلاي ايديوه يسدد من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بمدافع وتغير مسارها وتسكن الشباك
ق80: ضغط مستمر للترجي أملا في إضافة هدف رابع
ق58: محمد بن حميدة يسدد ركلة حرة لكن الكرة تمر بجوار القائم
ق52: بطاقة صفراء لايوالا لاعب الترجي بعد التحام قوي ضد منافسه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32: الهدف الثالث للترجي، بن رمضان هاتريك. تمريرة رائعة من حمدو الهوني تابعها بن رمضان بتسديدة أرضية في الشباك
ق29: الهدف الثاني للترجي. بن رمضان اخترق من اليسار قبل أن يسدد من زاوية صعبة في الشباك
ق23: بطاقة صفراء لكابوجو مدافع جوانينج بعد التحام قوي ضد ايديوه
ق13: تفوق تونسي وضغط مستمر لمضاعفة النتيجة
ق1: جوووووووول! الترجي يسجل عن طريق محمد بن رمضان. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها لمست الكرة لاعب من جوانينج لتغير اتجاهها وتسكن الشباك
بداية المباراة