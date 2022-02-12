انتهت دوري أبطال إفريقيا - الترجي (4)(0) جوانينج

تابع مباشرة مباراة الترجي التونسي وجوانينج جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء ويتابعها FilGoal.com لحظة بلحظة.

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انتهت المباراة

ق86: الهدف الرابع للترجي. كينجسلاي ايديوه يسدد من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بمدافع وتغير مسارها وتسكن الشباك

ق80: ضغط مستمر للترجي أملا في إضافة هدف رابع

ق58: محمد بن حميدة يسدد ركلة حرة لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق52: بطاقة صفراء لايوالا لاعب الترجي بعد التحام قوي ضد منافسه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: الهدف الثالث للترجي، بن رمضان هاتريك. تمريرة رائعة من حمدو الهوني تابعها بن رمضان بتسديدة أرضية في الشباك

ق29: الهدف الثاني للترجي. بن رمضان اخترق من اليسار قبل أن يسدد من زاوية صعبة في الشباك

ق23: بطاقة صفراء لكابوجو مدافع جوانينج بعد التحام قوي ضد ايديوه

ق13: تفوق تونسي وضغط مستمر لمضاعفة النتيجة

ق1: جوووووووول! الترجي يسجل عن طريق محمد بن رمضان. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها لمست الكرة لاعب من جوانينج لتغير اتجاهها وتسكن الشباك

بداية المباراة