التشكيل - رونالدو يعود أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون
السبت، 12 فبراير 2022 - 13:32
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه ساوثامبتون اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: لوك شو - رافاييل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت
وسط الملعب: بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - برونو فرنانديز
الهجوم: جيدون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد
وعاد رونالدو أساسيا بعدما شارك كبديل أمام بيرنلي يوم الثلاثاء في لقاء انتهى بهدف لمثله.
ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 39 نقطة.
وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Premium 1.