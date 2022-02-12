التشكيل - رونالدو يعود أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه ساوثامبتون اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شو - رافاييل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

وسط الملعب: بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - برونو فرنانديز

الهجوم: جيدون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

وعاد رونالدو أساسيا بعدما شارك كبديل أمام بيرنلي يوم الثلاثاء في لقاء انتهى بهدف لمثله.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 39 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Premium 1.