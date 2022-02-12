منافس الأهلي - مدرب الهلال: الحكم حرمنا من التعادل.. وفخور بأداء الفريق أمام صنداونز

شدد جواو موتا مدرب الهلال السوداني على أن فريقه قد تعرض للظلم بإلغاء هدف صحيح خلال مواجهة صنداونز.

وتعرض الهلال للهزيمة في افتتاحية مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وقال موتا في لموقع الهلال الرسمي عقب المباراة: "كنت أعرف قوة صنداونز وصعوبة مواجته، لأنه فريق يلعب منذ 3 أعوام مع بعضه وهناك تفاهم كبر بين عناصره وكنت أحتسب ذلك".

وتابع "أشعر بالفخر بالسمتوى الذي قدمه اللاعبين وأرقام المباراة تتحدث عما قمنا به، ومن النادر أن تواجه صنداونز في جنوب إفريقيا وتشكل عليه خطورة كبيرة".

واستمر "للأسف الحكم ألغى هدفا صحيحا لنا في وقت صعب وإذا كان هناك إنصاف فإن النتيجة العادلة هي التعادل ولكن الحكم حرمنا من نقطة، وما زال لدينا 5 مباريات ولا يوجد شيء صعب".

وواصل "لا محال في كرة القدم والهلال فريق كبيروجميع أندية المجموعة أصبحت كتاب مفتوح لبعضها البعض، عندما نخسر نتحمل المسؤولية وأرفض تحميل أي تعثر للاعب وعندما نخطئ يجب أن نواصل بقوة ولا نيأس وأن نعمل من أجل التجويد في التدريبات".

وأضاف "نخدل كل مباراة بغرض الانتصار لأننا فريق كبير، أنا سعيد جدا بجميع العناصر وسنعمل على البدء في معالجة الأخطاء التي صاحبت الأداء في المباراة بغرض تلافيها في الاستحقاقات المقبلة".

ويلعب الهلال مباراته المقبلة مع الأهلي يوم 18 فبراير المقبل في ملعبه بمدينة أم درمان.

وأوقعت القرعة الهلال في المجموعة الأولى بجانب كل من الأهلي، وصنداونز، والمريخ السوداني.