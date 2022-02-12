لأربع سنوات قادمة.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك

لأربع سنوات قادمة في دورة جديدة، سيكون مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك رسميا.

فاز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة، ولمدة أربع سنوات قادمة رسميا وحتى عام 2025.

وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك، فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس بعد منافسة مع أحمد سليمان، وعمر هريدي.

الانتخابات شهدت توقيع 47،395 عضوا في كشوفات الحضور، منهم 37،395 صوتا صحيحا.

وفازت قائمة مرتضى منصور كاملة في الانتخابات، بجميع المقاعد.

مرتضى منصور حصل على 21،108 صوتا، وبفارق 5،180 صوتا عن أحمد سليمان، والذي حصل على 21،108 صوتا.

مصطفى هدهود فاز بمنصب نائب رئيس النادي على حساب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق.

وفاز خالد لطيف بمنصب أمين الصندوق بعد منافسة قوية مع هاني شكري.

وعلى منصب العضوية فوق السن، حصل جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على أعلى نسبة من الأصوات، وبـ19،775 صوتا، ثم أحمد مرتضى منصور ثانيا بـ18،512 صوتا.

المجلس سيشهد عنصرين نسائيين، أولهما مريم نصحي فوق السن، وثانيهما بسنت جوهر تحت السن، بجانب محمود طه، وأحمد دعبس تحت السن أيضا.

وجاء مجلس إدارة الزمالك الجديد كالتالي:

رئيس مجلس إدارة: مرتضى مصنور.

نائب رئيس مجلس إدارة: مصطفى هدهود.

أمين صندوق: خالد لطيف.

أعضاء فوق السن: سليمان وهدان – جمال عبد الحميد – أحمد مرتضى منصور – علاء الدين ناجي – علاء مقلد – مريم رزق.

أعضاء تحت السن: بسنت سيد جوهر – محمود طه – أحمد دعبس.