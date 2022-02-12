دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 12 فبراير 2022 - 02:36

كتب : FilGoal

الزمالك .

يبدأ الزمالك مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة بمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم: الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي وبترو أتليتكو.

وكان الوداد قد فاز بنتيجة 3-0 على ساجرادا في افتتاح مباريات المجموعة.

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وتقام المباراة على استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها علي محمد علي

وتايم سبورت الأرضية ويعلق عليها بلال علام.

الزمالك موعد مباراة الزمالك بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا
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