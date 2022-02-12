دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي.. القنوات الناقلة والمعلق
السبت، 12 فبراير 2022 - 02:36
كتب : FilGoal
يبدأ الزمالك مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة بمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي.
ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم: الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي وبترو أتليتكو.
وكان الوداد قد فاز بنتيجة 3-0 على ساجرادا في افتتاح مباريات المجموعة.
وتقام المباراة على استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها علي محمد علي
وتايم سبورت الأرضية ويعلق عليها بلال علام.