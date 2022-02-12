دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي.. القنوات الناقلة والمعلق

يبدأ الزمالك مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة بمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم: الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي وبترو أتليتكو.

وكان الوداد قد فاز بنتيجة 3-0 على ساجرادا في افتتاح مباريات المجموعة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها علي محمد علي

وتايم سبورت الأرضية ويعلق عليها بلال علام.