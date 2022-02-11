دي خيا: مانشستر يونايتد ملعون

أبدى ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد اعتقاده بأن فريقه "ملعون" في حديثه عن أسباب تراجع الفريق بهذه المسافة خلف منافسيه في الوقت الحالي.

وقال دي خيا في حديثه لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "أعتقد أن هناك شخص وضع لعنة علينا أو شيء كذلك".

وأضاف "الحقيقة أنا لا أعلم ما الذي يحدث. أنا حقا لا أعلم".

وأوضح "الناس دائما ما يسألونني ونتحدث عن ذلك كزملاء أيضا ولكن دائما نقول إننا لا نعرف ما الذي يحدث".

وتابع "كان يجب أن ننافس على ألقاب أكثر وبطولات أكبر، ولكني لا أعلم لماذا لا يعمل الفريق".

وكان دي خيا قد توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الثاني 2012-2013، وهو آخر دوري فاز به الشياطين الحمر.

أيضا فاز الحارس الإسباني بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016، ثم كأس الرابطة والدوري الأوروبي في 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يرفع النادي أي ألقاب.