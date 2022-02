مجموعة الزمالك - الوداد يستعيد توازنه بثلاثية أمام ساجرادا

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄!

🇲🇦 @WACofficiel 3-0 GD Sagrada Esperanca 🇦🇴

Goals from Dari, Jabrane & Mbenza bag Wydad AC the first 3 points of the group! 🌟#TotalEnergiesCAFCL | #WACGDS pic.twitter.com/iHzd8nY1gO