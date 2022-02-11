مجموعة الزمالك - الوداد يستعيد توازنه بثلاثية أمام ساجرادا

استهل الوداد المغربي مشواره في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا بالفوز 3-0 على ساجرادا إسبرنزا الأنجولي لحساب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي.

سجل أهداف الوداد: أشرف داري ويحيى جبران وجاي مبينزا.

وتصدر الوداد ترتيب المجموعة مؤقتا لحين إقامة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي غدا السبت في استاد القاهرة.

التشكيل

بدأ الوداد المباراة بثلاثي هجومي مكون من جاي مبينزا ومؤيد اللافي وعبد الله حيمود.

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄! 🇲🇦 @WACofficiel 3-0 GD Sagrada Esperanca 🇦🇴 Goals from Dari, Jabrane & Mbenza bag Wydad AC the first 3 points of the group! 🌟#TotalEnergiesCAFCL | #WACGDS pic.twitter.com/iHzd8nY1gO — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 11, 2022

وصف المباراة

هدد جاي مبينزا مرمى الضيوف مبكرا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 15 رد الضيوف بركلة حرة مباشرة جاءت سهلة في يد أحمد تنكاوتي.

كلا الفريقين حاول أن يهدد مرمى الآخر لكن دون خطورة محققة.

واستطاع أشرف داري أن يختتم الشوط الأول بهدف في الدقيقة الأخيرة، بعدما حول عرضية جلال داودي في الشباك بقدمه معلنا التقدم للوداد.

وفي الدقيقة 52 عزز يحيى جبران النتيجة من ركلة جزاء بالهدف الثاني.

واستطاع مبينزا أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية على يسار الحارس في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

واستعاد الوداد بعضا من توازنه بعدما خسر وتعادل في آخر مباراتين بالدوري المغربي.