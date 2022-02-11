مجموعة الأهلي - خطأ بوجبا يهدي صنداونز الفوز على الهلال.. والتعادل السلبي يحسم قمة النجم وبلوزداد

تصدر صنداونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ثيمبا زواني.

فوز رفع رصيد صنداونز إلى 3 نقاط في الصدارة، لحين إقامة مباراة الأهلي والمريخ والتي تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ولا زال الهلال لا يعرف الفوز على صنداونز منذ أبريل 2008ـ إذ منذ ذلك الحين خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة ولم يسجل في شباك بطل جنوب إفريقيا بدوري الأبطال.

التشكيل

تشكيل الهلال شهد البدء بـ علي أبو عشرين في حراسة المرمى، فيما يقود الغربال الهجوم.

ويتواجد جيرارد فيري الوافد الجديد في وسط الملعب، بجانب عبدول أجاجون، وعيد مقدم.

من جهة أخرى، قاد بافول سافارانكو المهاجم الصربي الجديد تشكيل صنداونز، فيما تواجد جاستين سيرينو تحت المهاجم.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الهلال السوداني، إذ استلم محمد عبد الرحمن كرة طولية داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض وسدد كرة قوية لكنها ارتطمت بأقدام الدفاع دون خطورة لتتحول لركنية.

رد صنداونز جاء سريعا وبخطأ من لاعبي الهلال، إذ أعاد والي الدين خضر الشهير بـ "بوجبا" الكرة بالخطأ للدفاع ليخطفها ثيمبا زواني ويسدد على يمين الحارس معلنا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة.

The first 2021/22 #TotalEnergiesCAFCL goal. The first celebration. 🇿🇦 Themba Zwane has just passed the vibe check! ✅@Masandawana | #MSFCHSC pic.twitter.com/dfDE0QfVHR — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 11, 2022

وفي الدقيقة 24 خرج جاستون سيرينو متأثرا بالإصابة وعوضه ثابيلو مورينا.

وبعد دقيقتين تحصل الغربال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب على لاعب صنداونز.

ومع بداية الشوط الثاني تحصل عبدول أجاجون على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 59 تصدى علي أبو عشرين لركلة ثابتة ببراعة لركلة حرة مباشرة سددها أنديلي جالى وحولها لركنية.

في الدقائق الأخيرة كاد والي الدين أن يسجل هدف التعادل برأسية لكن زواني شتت برأسية أخرى لركنية في الدقيقة 81.

وسجل الهلال هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع لكن الحكم ألغى الهدف بداعي خطأ لصالح دينيس أونيانجو حارس صنداونز، لتنتهي المباراة بفوز صنداونز وتصدر الترتيب مؤقتا.

ويلتقي صنداونز في الجولة المقبلة مع المريخ السوداني، بينما يحل الأهلي ضيفا على الهلال.

النجم الساحلي × شباب بلوزداد

ولحساب المجموعة الثالثة وفي قمة عربية بين النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين.

المباراة عرفت هجمات من كلا الفريقين لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 86 رد القائم رأسية للنجم الساحلي.

وكاد شباب بلوزداد أن يخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن ركلة الجزاء التي سددها خير الدين مرزوقي تصدى لها أيمن المثلوثي.

لتحسم نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، في مجموعة تضم أيضا الترجي التونسي وجاونينج جالاكسي البوتسواني.