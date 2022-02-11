جيلبرتو لـ في الجول: الزمالك أحد أكبر أندية إفريقيا.. وهذه توقعاتي لمباراة الأهلي والهلال

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 18:39

كتب : أحمد مصطفى

الاهلى حسام عاشور جيلبرتو

تحدث الأنجولي جيلبرتو المدير الرياضي لفريق بترو أتلتيكو ونجم الأهلي السابق عن سعادته بالعودة إلى استاد القاهرة، وذلك قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال جيلبرتو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سعيد بالعودة إلى استاد القاهرة لأني أملك الكثير من الذكريات الجميلة هنا".

وأضاف "سنواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، وسنحاول تقديم مباراة كبيرة أمام أحد أهم وأكبر أندية إفريقيا".

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وعن مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية قال الأنجولي: "أتمنى أن يفوز الأهلي غدا وأن يحصل على الميدالية البرونزية، لأن هذا يكمل الجهد الذي بذلناه وبدأناه مع الأهلي منذ زمن".

واختتم "وصلنا إلى كأس العالم للأندية وقدمنا كرة جميلة والأهلي الآن يقدم كرة جميلة، أتمنى أن يكمل مسيرتنا غدا وأن يحصد الميدالية ويفوز على الهلال، وأتوقع أن يفوز 1-0".

ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو غدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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