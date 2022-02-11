مؤتمر جوارديولا: هذه ليست أفضل فترات محرز.. ولا أحد يعرف جريليش أكثر من هذا الرجل

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعتقاده أن نورويتش تحسن تحت قيادة مدربه الحالي دين سميث، وذلك قبل لقاء الفريقين في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "إنه مدرب جديد وطريقة لعب جديدة ومباريات مختلفة عن المباريات السابقة. خسرنا على ملعبهم قبل موسمين، وهم يعيشون زخما رائعا، حيث جمعوا 7 نقاط من آخر 9".

وتحدث دين سميث عن جاك جريليش نجم مانشستر سيتي، حيث عمل الثنائي معا في أستون فيلا، حيث أشاد به وبرغبته الدائمة في التطور.

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وعن ذلك قال جوارديولا: "بالتأكيد لا أحد يعرف جاك أفضل من دين. أتفق معه تماما. إنه يلعب بصورة جيدة حين يشارك ويساعدنا في كل المسابقات. إنه يلعب على أعلى المستويات".

وأضاف "لقد نقل حياته من بيرمنجهام إلى هنا وهو بحاجة للوقت. إنه يلعب بشكل جيد سواء على الطرف أو في العمق".

ويعيش النجم الجزائري رياض محرز فترة مميزة على صعيد التسجيل، حيث يمكنه أن يصل إلى 8 أهداف في 8 مباريات.

وبسؤاله عما إذا كانت هذه أفضل فترات محرز مع الفريق قال: "لا، الموسم الماضي كان أفضل لحظة عاشها رياض معنا. يمكنه أن قدم الأفضل. لديه جودة الإنهاء والشخصية في ضربات الجزاء، وحين يقترب من الصندوق تظهر قيمة جودته الفنية لأنه ليس قويا من الناحية البدنية وبالتالي يحتاج إلى سرعته".

وعن حالة المصابين جابرييل جيسوس وكول بالمر قال: "لا يزالا خارج القائمة. جابرييل سيعود قريبا كما أتمنى".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

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