مؤتمر رانجنيك: رونالدو لا يسجل ولكنها ليست مشكلته وحده

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن أزمة ابتعاد كريستيانو رونالدو عن التسجيل قبل مواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "الأمر لا يتعلق فقط بما يخص كريستيانو رونالدو. إنه يجب أن يسجل المزيد من الأهداف وهذا واضح، وأعتقد أننا نخلق ما يكفي من الفرص في آخر مباراتين ولكننا لم نسجل ما يكفي من الأهداف بصورة عامة".

وأضاف "هذه ليست مشكلة كريستيانو بل مشكلة الفريق خصوصا خط الهجوم. إذا وضعت في ذهنك كم الفرص التي نخلقها، فهذا شيء يحب أن نحسنه في الأسابيع القادمة".

وعن علاقته بمدرب ساوثامبتون رالف هاسينهوتل قال: "أعرفه منذ 6 أو 7 سنوات، وقد تطور كثيرا في هذه الأعوام بوضوح. يمكنك رؤية ما فعله مع ساوثامبتون، كما قام بعمل جيد مع لايبزيج، إنه مدرب ممتاز".

أما عما يقال بشأن وجود حالة من عدم الارتياح في غرفة ملابس مانشستر يونايتد قال رانجنيك: "لا يوجد شيء للأمانة. لم أقرأ أي صحيفة أو مقال بهذا الصدد".

وعن مباراة بيرنلي الأخيرة قال: "لعبنا بشكل جيد في أول 70 دقيقة وكنا قريبين من خطتنا، وأعتقد أن اللاعبين لاحظوا أننا تطورنا بشكل جيد في الأسابيع القليلة الماضية، سواء بالكرة أو بدونها".

وتابع "سيطرنا على المباراة ولكن تلقينا هدفا مرة أخرى. أمام ميدلسبره كان يجب أن نتمسك فقط بخطة اللعب، ولكننا فقدنا إيقاعنا وشكلنا بصورة مفاجئة".

وأوضح "هذا هو أكثر شيء مؤلم فيما حدث، أننا لم نتمسك بطريقتنا. لحسن الحظ لدينا نفس العدد من الفرص ولكننا نسجل هدفا وحيدا، يجب أن نزداد حسما".

وتعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي بهدف لمثله، بينما خسر أمام ميدلسبره بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الإنجليزي.