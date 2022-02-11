تشكيل أبطال إفريقيا – الغربال يقود هجوم الهلال.. وسيرينو أساسي مع صنداونز

يقود محمد عبد الرحمن الغربال تشكيل الهلال أمام ماميلودي صنداونز، فيما يقود جاستين سيرينو هجوم الفريق الجنوب إفريقي.

أعلن جواو موتا، وستيف كومفيلا مدربا الهلال وصنداونز، تشكيلا الفريقين للمواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل.

تشكيل الهلال شهد البدء بـ علي أبو عشرين في حراسة المرمى، فيما يقود الغربال الهجوم.

ويتواجد جيرارد فيري الوافد الجديد في وسط الملعب، بجانب عبدول أجاجون، وعيد مقدم.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: علي أبو عشرين.

الدفاع: محمد واتارا – محمد أحمد إرنق – فارس عبد الله - صلاح عادل.

الوسط: والي الدين خضر – جيرارد فيري – عبدول أجاجون – عيد مقدم.

الهجوم: إبراهيم مصطفى – محمد عبد الرحمن الغربال.

من جهة أخرى، يقود بافول سافارانكو المهاجم الصربي الجديد، تشكيل صنداونز، فيما يتواجد جاستين سيرينو تحت المهاجم.

وجاء تشكيل ماميلودي صنداونز كالتالي:

حارس: دينيس أونيانجو.

الدفاع: خوليسو موداو - روشين دي ريوك – بريان أونيانجو – ليلي لاكاي.

الوسط: ريفالدو جويتزي – أنديلي جالي.

أمامهما: جاستين سيرينو - ثيمبا زواني.

الهجوم: بافول سافارانكو – بيتر شالولي.

ويلتقي الهلال مع صنداونز بعد قليل على ملعب رويال باكوفينج في جنوب إفريقيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

المجموعة تضم أيضا النادي الأهلي بجانب المريخ السوداني، لكن المباراة بينهما مؤجلة بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي دور المجموعات بمواجهة الهلال في أم درمان يوم 18 فبراير الجاري.