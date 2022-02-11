كأس العالم للأندية - الهلال السوداني يعلن تغيير موعد انطلاق مباراته ضد الأهلي

أعلن الهلال السوداني تغيير موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه تلقى إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يبلغه فيه بتقديم موعد انطلاق مباراته ضد الأهلي إلى الثالثة عصرا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وستقام المباراة على ملعب الهلال بعد موافقة الاتحاد الإفريقي على إقامة المباريات في ملعبه بعد تركيب الأضواء الكاشفة.

ويلعب الهلال والأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ السوداني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.