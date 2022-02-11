كيروش: لنضحي ونعمل من أجل المونديال.. بدلا من تضليل الجمهور

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 16:40

كتب : نادر عيد

كارلوس كيروش - مصر

يأمل كارلوس كيروش مدرب مصر أن يركز الجميع على استعداد الفريق للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال البرتغالي عبر تويتر:"شباب، المهمة ممكنة. نتمنى للجميع أن يقدم أداء رائعا وناجحا مع ناديه. في الوقت ذاته، نركز على خطة الاستعداد للتصفيات".

وواصل "التصفيات في مارس، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة وعملا كثيرا، وأن يكون الجميع متعاونا مع المنتخب الوطني. حلم استثنائي يتطلب أشخاصا استثنائيين وخطة إعداد استثنائية".

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وأتم "مهمة استثنائية تتطلب رؤية استثنائية وقيادة استثنائية. لكل المعنيين بالأمر، حان وقت النجاح المذهل، وليس الحديث كثيرا، أو أن نكون بلا فائدة نخدع ونضلل الجمهور".

وبدأ منتخب مصر التجهيز لمعسكر مارس الذي يسبق مواجهتي السنغال في تصفيات المونديال.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال في 23 مارس المقبل.

ثم يخوض الإياب في داكار بعد أيام قليلة.

والفائز في مجموع المواجهتين سيتأهل لكأس العالم 2022.

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