مؤتمر كوييار لاعب الهلال: لا يوجد فريق أفضل منا في كأس العالم

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 15:36

كتب : محمد الجزار

كوييار

يثق جوستافو كوييار لاعب الهلال في قدرة فريقه على اقتناص الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال الكولومبي في مؤتمر صحفي:"واثق أننا سنحظى بمباراة قوية، ثقتنا كبيرة في تحقيق الانتصار".

وأضاف "نحن من أقوى الفرق، جميع اللاعبين على نفس المستوى سواء الأساسيين أو البدلاء. أتيحت لنا 3 فرص أمام تشيلسي لتعديل النتيجة، لم نوفق. نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في مباراة الأهلي من أجل الميدالية البرونزية".

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وأتم "لا يوجد خصم أفضل منا، هدفنا كان النهائي وليس المركز الثالث".

وخسر الهلال بهدف أمام تشيلسي في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء.

ويتطلع لحصد الميدالية البرونزية حين يواجه الأهلي في الإمارات يوم السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة في ملعب آل نهيان.

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