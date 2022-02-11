بيان من الشركة الموكلة بإدارة أعمال موسيماني.. ورسالة بسبب الشائعات

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 15:19

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - مونتيري - موسيماني

أصدرت شركة MTS الموكلة بإدارة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بيانا رسميا أعربت فيه عن انزعاجها من انتشار الشائعات حول وجود خلافات بين الجانبين لتجديد تعاقد المدرب الجنوب إفريقي.

وجاء البيان كالتالي:

الحقيقة أن شروط العقد تم الاتفاق عليها بين ممثل الأهلي وممثل موسيماني السيدة مويرا تلهاجيل.

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إن تكهنات وسائل الإعلام وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة.

احتراما للنادي الأهلي سننتظر ردهم الأهلي على وضعية العقد ويلتزم مدربنا بمواصلة دوره كمدرب للفريق.

نناشد وسائل الإعلام ومن يسمون بالمحللين الامتناع عن خلق توترات غير ضرورية في العلاقة التي كانت قادرة على تحقيق نتائج رائدة حتى الآن.

كما نمتنع عن إجراء أي مقابلات إعلامية إلا بعد الانتهاء من الأمر.

وينتهي تعاقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين لتجديده.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وموسيماني سيعقدان جلسة مفاوضات جديدة بعد كأس العالم للأندية لتجديد التعاقد مع وجود ترحيب من الطرفين لاستمرار العمل سويا. (طالع التفاصيل)

الأهلي موسيماني
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