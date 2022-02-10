خبر في الجول – جولة تفاوضية جديدة بين الأهلي وموسيماني.. والموقف الحالي

ستشهد الأيام المقبلة جولة تفاوضية جديدة بين إدارة الأهلي وممثلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل تجديد تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جلسة المفاوضات ستُعقد بعد نهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في ظل وجود ترحيب حاليا من كلا الطرفين بتجديد التعاقد.

كما يرغب الأهلي في إتمام المفاوضات في أقرب وقت كي يزيد من استقرار الفريق قبل الفترة المزدحمة التي تشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا واستكمال مسابقة الدوري.

وينتهي تعاقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق الجانبين على التجدي لموسمين مع راتب شهري يقترب من 180 ألف دولار.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السعودي يوم السبت المقبل في أبو ظبي في الإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي تحت إمرة موسيماني 81 مباراة في كل المسابقات فاز في 51 وتعادل 24 مرة وخسر ست مرات.

وتوج الأهلي مع موسيماني بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرتين لكل منهما، ولقب لكل من كأس مصر وأخر للسوبر، مع ظفره ببرونزية كأس العالم للأندية 2020.