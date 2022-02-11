تذكرتي تطرح 5 آلاف تذكرة للقاء الزمالك وبترو أتليتيكو بسعر 75 جنيها

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي يوم السبت في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وطرحت الشركة عبر موقعها 5 آلاف تذكرة للمباراة المقرر انطلاقها 6 مساء في استاد القاهرة.

ويبلغ سعر التذكرة الموحدة 75 جنيها.

ويستضيف الزمالك فريق بترو أتليتيكو في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ثم يحل الفريق ضيفا على سموحة يوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

وينطلق بعدها الزمالك لأنجولا لمواجهة ساجرادا إسبرانسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.