مؤتمر كلوب: دياز أدى جيدا في غياب ماني وعودة محمد صلاح من بطولة مرهقة

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ساديو ماني نجم فريقه قد يشارك ضد بيرنلي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن لويس دياز ظهر بشكل جيد ضد ليستر سيتي يوم الخميس.

وعاد السنغالي لنادي ليفربول بعد تتويجه بكأس إفريقيا 2021 مع أسود التيرانجا على حساب مصر بركلات الترجيح، وأمام ليستر عوضه دياز في لقاء حسمه رجال كلوب بهدفين دون رد.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"سنرى مدى جاهزية ماني. سنقرر بعد المران. (جوردان) هندرسون سيعود. لو لم يحدث شيء، سيلعب يوم الأحد".

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وأشاد كلوب بلاعبه لويس دياز، المنضم حديثا للفريق، الذي قدم أداء طيبا ضد ليستر سيتي يوم الخميس.

وصرح كلوب "لديه المهارة والشخصية. مباراة أولى من أفضل ما شاهدت بالنسبة للاعب جديد، لكن علينا أن نرى مدى تأقلمه، لا نستعجل. كانت فرصة جيدة لإشراكه في ظل غياب ماني وعودة محمد صلاح من بطولة مرهقة. دياز ظهر بشكل طيب".

وقلص ليفربول الفارق إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري بالفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد.

وخاض سيتي مباراة أكثر من رفاق محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي يوم الأحد في الجولة 25.

ليفربول كلوب ماني محمد صلاح
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