كلوب: العارضة تصدت لـ محمد صلاح بعد تحرك عبقري

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بمحمد صلاح نجم الفريق بعد مشاركة الأخير ضد ليستر سيتي يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك قائد مصر بديلا أمام فريق الثعالب وكاد يسجل في لقاء حسمه زملاؤه بهدفين دون رد.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي بعد المباراة:"لو كان الأمر بيد محمد صلاح لاختار المشاركة منذ البداية، بعد أيام قليلة من مرارة خسارة نهائي إفريقيا".

ثم استدرك "لكن الأمر لم يسر بهذه الطريقة، جلس بديلا، وبعد دخوله كاد يهز الشباك مرة أو مرتين".

وواصل مدرب ماينز ودورتموند السابق "المحاولة الأولى جاءت بعد تحرك عبقري في الهجوم المرتد قبل أن يخلق لنفسه موقفا رائعا ليسدد في العارضة".

وأتم "هذا محمد صلاح. شارك لمدة 35 دقيقة، منح المباراة بُعدا آخر منذ دخوله".

وكاد صلاح يسجل هدفه الـ17 في الموسم الحالي من الدوري لولا تصدي عارضة كاسبر شمايكل لتسديدته.

وقبل التسديدة بدقائق سنحت له فرصة النيل من شباك نجل بيتر شمايكل إثر انفراد تام لكن كاسبر تصدى للكرة.

وقلص ليفربول الفارق إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري.

وخاض سيتي مباراة أكثر من رفاق محمد صلاح.