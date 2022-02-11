مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-2-2022 والقنوات الناقلة.. انطلاق دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للسلة

يشهد اليوم الجمعة عودة دوري أبطال إفريقيا وانطلاق دور المجموعات من البطولة.

ويواجه النجم الساحلي منافسه شباب بلوزداد في تمام السادسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

أما في تمام السادسة فسيواجه ماميلودي صنداونز منافسه الهلال وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وتعد تلك المباراة ضمن المجموعة التي يتواجد فيها الأهلي.

أما الوداد سيواده ساجرادا إسبرانسا في تمام التاسعة مساء وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وتعد تلك المباراة ضمن المجموعة التي يتواجد فيها الزمالك.

وفي الدوري الفرنسي سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ستاد رين في تمام العاشرة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

كما سيواجه فريق كرة السلة بالزمالك منافسه سان بابلو بورجوس في كأس العالم للأندية بكرة السلة في تمام الثامنة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

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