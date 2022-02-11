فلاهوفيتش يواصل التألق ويقود يوفنتوس لمواجهة فريقه السابق في كأس إيطاليا

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

حجز يوفنتوس آخر مقاعد المربع الذهبي لنصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ساسولو بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

سجل هدفي يوفنتوس: باولو ديبالا ودوشان فلاهوفيتش، فيما سجل هدف ساسولو: حامد تراوري.

وسيلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا في نصف النهائي.

أخبار متعلقة
بهدف في +93.. فيورنتينا يصعق أتالانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا إلى نصف النهائي من أجل الدربي.. ميلان يكتسح لاتسيو برباعية في كأس إيطاليا بثنائية دجيكو وسانشيز.. إنتر ينتصر على روما في كأس إيطاليا كأس إيطاليا - روما يقلب النتيجة على ليتشي بالثلاثة في ليلة تألق أبراهام ومخيتاريان

وبدأ يوفنتوس اللقاء بالوافد الصربي في الهجوم ومن خلفه الثنائي باولو ديبالا وخوان كوادرادو.

فيما قاد جيانليوكا سكاماكا هو النيروفيردي ومن خلفه دومينيكو بيراردي وحامد تراوري.

وتقدم يوفنتوس مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق ديبالا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد حامد تراوري بهدف التعادل في الدقيقة 24 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك ماتيا بيرين.

وتصدى القائم الأيمن لتسديدة قوية من ويستون ماكيني في الدقيقة 56.

وظل القائم الأيمن يعاند يوفنتوس بالتصدى لكرة ماتيس دي ليخت في الدقيقة 73.

وما هي إلا ثوان قليلة حتى أبعدت العارضة تسديدة من داخل الست ياردات لليوناردو بونوتشي.

وفي الدقيقة 88 توغل فلاهوفيتش وراوغ من الجهة اليسرى نحو منطقة جزاء ساسولو ثم سدد كرة ارتطمت بقدم المدافع راين تريسولدي وسكنت شباك ساسولو لتخطف فوزا قاتلا ليوفنتوس وليضرب موعدا في مواجهة فريقه السابق فيورنتينا.

وستقام مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بين شهري مارس وأبريل بنظام الذهاب والإياب، إذ يحل يوفنتوس أولا ضيفا على فيورنتينا في ملعب أرتميو فرانكي ثم يلتقيا في يوفنتوس ستيديوم إيابا.

في الجهة الأخرى يلتقي قطبي ميلانو، إنتر ميلان وميلان في نصف النهائي الآخر.

ويقام نهائي نسحة 2022 من كأس إيطاليا على ملعب الأوليمبيكو يوم 11 مايو المقبل.

كأس إيطاليا يوفنتوس ساسولو
نرشح لكم
بهدف في +93.. فيورنتينا يصعق أتالانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا سامبدوريا يضم النملة الذرية دوناروما يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ميلان بثنائية دجيكو وسانشيز.. إنتر ينتصر على روما في كأس إيطاليا
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي.. وظهور الثلاثي الجديد 41 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - انضمام سداسي المنتخب وغياب طارق حامد أمام بترو أتليتكو 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فلاهوفيتش يواصل التألق ويقود يوفنتوس لمواجهة فريقه السابق في كأس إيطاليا 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
فان دايك: مسرورون بعودة صلاح.. الاستقبال الممتاز من الجمهور يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
الفوز الـ 12.. أرسنال بعشر لاعبين يعود بفوز ثمين أمام ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
عودة محمد صلاح وتألق جوتا.. ليفربول يجتاز ليستر بهدفين ساعة | الدوري الإنجليزي
براون: الإسماعيلي أفضل ولكن ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك والأهلي ينتصران في الجولة الخامسة من دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية