فلاهوفيتش يواصل التألق ويقود يوفنتوس لمواجهة فريقه السابق في كأس إيطاليا

حجز يوفنتوس آخر مقاعد المربع الذهبي لنصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ساسولو بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

سجل هدفي يوفنتوس: باولو ديبالا ودوشان فلاهوفيتش، فيما سجل هدف ساسولو: حامد تراوري.

وسيلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا في نصف النهائي.

وبدأ يوفنتوس اللقاء بالوافد الصربي في الهجوم ومن خلفه الثنائي باولو ديبالا وخوان كوادرادو.

فيما قاد جيانليوكا سكاماكا هو النيروفيردي ومن خلفه دومينيكو بيراردي وحامد تراوري.

وتقدم يوفنتوس مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق ديبالا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد حامد تراوري بهدف التعادل في الدقيقة 24 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك ماتيا بيرين.

وتصدى القائم الأيمن لتسديدة قوية من ويستون ماكيني في الدقيقة 56.

وظل القائم الأيمن يعاند يوفنتوس بالتصدى لكرة ماتيس دي ليخت في الدقيقة 73.

وما هي إلا ثوان قليلة حتى أبعدت العارضة تسديدة من داخل الست ياردات لليوناردو بونوتشي.

وفي الدقيقة 88 توغل فلاهوفيتش وراوغ من الجهة اليسرى نحو منطقة جزاء ساسولو ثم سدد كرة ارتطمت بقدم المدافع راين تريسولدي وسكنت شباك ساسولو لتخطف فوزا قاتلا ليوفنتوس وليضرب موعدا في مواجهة فريقه السابق فيورنتينا.

وستقام مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بين شهري مارس وأبريل بنظام الذهاب والإياب، إذ يحل يوفنتوس أولا ضيفا على فيورنتينا في ملعب أرتميو فرانكي ثم يلتقيا في يوفنتوس ستيديوم إيابا.

في الجهة الأخرى يلتقي قطبي ميلانو، إنتر ميلان وميلان في نصف النهائي الآخر.

ويقام نهائي نسحة 2022 من كأس إيطاليا على ملعب الأوليمبيكو يوم 11 مايو المقبل.