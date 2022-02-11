الفوز الـ 12.. أرسنال بعشر لاعبين يعود بفوز ثمين أمام ولفرهامبتون

فاز أرسنال بهدف دون رد على حساب ولفرهامبتون في ملعب مولينكس ستيديوم في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جابريل ماجالييس.

وارتقى أرسنال للمركز الخامس برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وبمباراة أقل.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة.

أرسنال للمركز الخامس بانتصار على ولفرهامبتون بهدف نظيفه سجله جابريل ماجاليس ⚽️ فريق أرتيتا حقق الفوز الـ 12 له في الدوري بعد 22 جولة 🔴 بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز الثامن 🟠 pic.twitter.com/Qgnq4cyaXy — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

التشكيل

بدأ ألكسندر لاكازيت في هجوم أرسنال ومن خلفه بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وجابريل مارتينيلي.

وجلس محمد النني على مقاعد البدلاء بعد 24 ساعة من وصوله إلى لندن عقب نهاية مشواره مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021.

وصف المباراة

عرف أرسنال التقدم في المباراة عن طريق مدافعه البرازيلي جابريل ماجالييس الذي حول عرضية ألكسندر لاكازيت في الشباك في الدقيقة 25.

وتصدى آرون رامسديل لرأسية المكسيكي راؤول خيمينيز ببراعة ليحافظ على نظافة شباك الجنرز.

وفي الدقيقة 43 تصدى جوزيه سا حارس الذئاب لتسديدة من لاكازيت في منتصف المرمى.

ومرت رأسية لياندر دوندينكر أعلى عارضة أرسنال في الدقيقة 54.

وشهدت الدقيقة 69 طرد جابريل مارتينيلي، بعدما تحصل على إنذارين في نفس الوقت، إذ أشهر مايكل أوليفر البطاقة الصفراء له مرتين في نفس اللحظة، لأنه طالب باستكمال اللعب لكن مارتينيلي ارتكب خطأً جديدا استجوب بطاقة صفراء أخرى ليُطرد البرازيلي ويُكمل أرسنال اللقاء بـ 10 لاعبين.

69`مارتنيلي مهاجم أرسنال يحاول منع لاعب لاعب ولفرهامبتون من لعب رمية تماس ويفشل 69`بعد أن لعبت رمية التماس منع الهجمة المرتدة بمخالفة حكم اللقاء منحه بطاقة صفراء للعبة الأولى وآخرى للعبة الثانية ومنحه بطاقة حمراء في نفس الدقيقة 😅🟥 لا يحدث كل يوم 😄 pic.twitter.com/JVHzSuL6ku — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

الذئاب سجلوا بعدها مباشرة لكن الهدف ألغي للمكسيكي راؤول خيمينيز بداعي التسلل.

ومرت الدقائق الأخيرة بسلام ليحقق أرسنال فوزه الثاني عشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.