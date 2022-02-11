الفوز الـ 12.. أرسنال بعشر لاعبين يعود بفوز ثمين أمام ولفرهامبتون

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

جابريل ماجالييس

فاز أرسنال بهدف دون رد على حساب ولفرهامبتون في ملعب مولينكس ستيديوم في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جابريل ماجالييس.

وارتقى أرسنال للمركز الخامس برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وبمباراة أقل.

أخبار متعلقة
عودة محمد صلاح وتألق جوتا.. ليفربول يجتاز ليستر بهدفين براون: الإسماعيلي أفضل ولكن ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف كرة يد - الزمالك والأهلي ينتصران في الجولة الخامسة من دوري المحترفين خبر في الجول – جولة تفاوضية جديدة بين الأهلي وموسيماني.. والموقف الحالي

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة.

التشكيل

بدأ ألكسندر لاكازيت في هجوم أرسنال ومن خلفه بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وجابريل مارتينيلي.

وجلس محمد النني على مقاعد البدلاء بعد 24 ساعة من وصوله إلى لندن عقب نهاية مشواره مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021.

وصف المباراة

عرف أرسنال التقدم في المباراة عن طريق مدافعه البرازيلي جابريل ماجالييس الذي حول عرضية ألكسندر لاكازيت في الشباك في الدقيقة 25.

وتصدى آرون رامسديل لرأسية المكسيكي راؤول خيمينيز ببراعة ليحافظ على نظافة شباك الجنرز.

وفي الدقيقة 43 تصدى جوزيه سا حارس الذئاب لتسديدة من لاكازيت في منتصف المرمى.

ومرت رأسية لياندر دوندينكر أعلى عارضة أرسنال في الدقيقة 54.

وشهدت الدقيقة 69 طرد جابريل مارتينيلي، بعدما تحصل على إنذارين في نفس الوقت، إذ أشهر مايكل أوليفر البطاقة الصفراء له مرتين في نفس اللحظة، لأنه طالب باستكمال اللعب لكن مارتينيلي ارتكب خطأً جديدا استجوب بطاقة صفراء أخرى ليُطرد البرازيلي ويُكمل أرسنال اللقاء بـ 10 لاعبين.

الذئاب سجلوا بعدها مباشرة لكن الهدف ألغي للمكسيكي راؤول خيمينيز بداعي التسلل.

ومرت الدقائق الأخيرة بسلام ليحقق أرسنال فوزه الثاني عشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان دايك: مسرورون بعودة صلاح.. الاستقبال الممتاز من الجمهور يستحقه عودة محمد صلاح وتألق جوتا.. ليفربول يجتاز ليستر بهدفين خبر في الجول – جولة تفاوضية جديدة بين الأهلي وموسيماني.. والموقف الحالي كلوب يفسر سبب عدم الدفع بـ محمد صلاح أساسيا أمام ليستر سيتي
أخر الأخبار
فان دايك: مسرورون بعودة صلاح.. الاستقبال الممتاز من الجمهور يستحقه 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الـ 12.. أرسنال بعشر لاعبين يعود بفوز ثمين أمام ولفرهامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة محمد صلاح وتألق جوتا.. ليفربول يجتاز ليستر بهدفين 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
براون: الإسماعيلي أفضل ولكن ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف 40 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك والأهلي ينتصران في الجولة الخامسة من دوري المحترفين 46 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – جولة تفاوضية جديدة بين الأهلي وموسيماني.. والموقف الحالي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو جبل: صلاح أخبرنا كيف نتعامل مع جاساما.. وهذه حقيقة تصريحاتي عن الشناوي ومفاوضات الأهلي ساعة | منتخب مصر
أبو جبل: لم أحسم قراري من التجديد لـ الزمالك.. أريد الشعور بتقديري بعد ما قمت به ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة