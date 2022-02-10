عودة محمد صلاح وتألق جوتا.. ليفربول يجتاز ليستر بهدفين

الخميس، 10 فبراير 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح بدلا من روبرتو فيرمينو - ليفربول × ليستر

تغلب ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ديوجو جوتا هدفي الريدز في الدقيقتين 34 و87.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل ليستر المركز الثاني عشر بـ26 نقطة.

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هدف أول

شهدت المباراة ظهور محمد صلاح الاول في ليفربول بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، حيث تواجد على مقاعد البدلاء.

البداية أتت بتسديدة خطيرة من جيمس ماديسون تصدى لها أليسون بيكر في الدقيقة 8، فيما حاول ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 19 ولكن تصدى كاسبر شمايكل.

وفي الدقيقة 34 سجل ديوجو جوتا هدفا سهلا بعد تمريرة من فيرجيل فان دايك، لينهي الشوط الأول بتقدم الريدز.

وصول الملك المصري

في الدقيقة 59 أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلين بخروج روبرتو فيرمينو كورتيس جونز ونزول محمد صلاح وهارفي إليوت، بينما حل يوري تيليمانس وكيليتشي إهيناتشو بدلا من بوباكاري سوماري وباتسون داكا على الجانب الآخر.

وانطلق صلاح مسددا في الدقيقة 74 ليتصدى شمايكل، فيما حاول مرة أخرى في الدقيقة 79 ولكن ارتطمت بالعارضة.

مرة أخرى صنع صلاح فرصة لزميله الجديد لويس دياز في الدقيقة 83، ليسدد ويتصدى شمايكل.

النهاية

في الدقيقة 87 سجل جوتا الهدف الثاني بعد تمريرة من زميله جويل ماتيب.

فيما حاول صلاح أخيرا في الدقيقة 93 بتسديدة تصدى لها شمايكل.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل ليستر المركز الثاني عشر بـ26 نقطة.

ويلعب ليفربول المباراة القادمة في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي في الثالث عشر من فبراير الجاري، بينما يلعب ليستر ضد وست هام يونايتد في اليوم ذاته.

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