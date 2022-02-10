تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. لاكازيت ومارتينيلي وساكا في قيادة هجوم الجانرز

الخميس، 10 فبراير 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا يسجل هدف أرسنال الأول في مانشستر سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد لاعب الوسط المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، بعد عودته من كأس أمم إفريقيا.

وحقق النني وصافة أمم إفريقيا مع منتخب مصر بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: سيدريك سواريس – بن وايت – جابرييل ماجالهايش – كيران تيرني

خط الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

أرسنال ساكا لاكازيت مارتينيلي الدوري الإنجليزي
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