تشكيل ليفربول - عودة الملك.. محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليستر سيتي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى الفريق بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا، ولكنه يتواجد على مقاعد البدلاء.

واحتل منتخب مصر وصافة كأس الأمم بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لملاقاة الهلال تقرير: فالفيردي يقترب من الدوري الإنجليزي حصل على كأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان يمثل منتخب نيجيريا في الجول يكشف سبب عدم لعب صنداونز لأي من مبارياته بمجموعات إفريقيا في ملعبيه

فيما يستمر غياب السنغالي ساديو ماني عن صفوف الريدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - كورتيس جونز

خط الهجوم: ديوجو جوتا - روبرتو فيرمينو - لويس دياز

محمد صلاح
نرشح لكم
تشكيل أرسنال - لاكازيت ومارتينيلي وساكا في قيادة هجوم الجانرز حصل على كأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان يمثل منتخب نيجيريا تقرير: فالفيردي يقترب من الدوري الإنجليزي سترلينج: تحقيق لقب الدوري؟ نتقدم خطوة بخطوة
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - لاكازيت ومارتينيلي وساكا في قيادة هجوم الجانرز 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - عودة الملك.. محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليستر سيتي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد محمود: أمنية حياتي الفوز بكأس العالم للأندية.. وهذا ما حدث مع عمار حمدي بعد إصابته 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق ساعة | الوطن العربي
تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة