تشكيل ليفربول - عودة الملك.. محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليستر سيتي

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى الفريق بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا، ولكنه يتواجد على مقاعد البدلاء.

واحتل منتخب مصر وصافة كأس الأمم بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

فيما يستمر غياب السنغالي ساديو ماني عن صفوف الريدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - كورتيس جونز

خط الهجوم: ديوجو جوتا - روبرتو فيرمينو - لويس دياز