حصل على كأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان يمثل منتخب نيجيريا

الخميس، 10 فبراير 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - ليستر سيتي وليفربول

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن يرتدي أديمولا لوكمان قميص منتخب نيجيريا عوضا عن منتخب إنجلترا.

وبحسب موقع "Oma sports" النيجيري فأن لوكمان المولود في إنجلترا لأبوين نيجيريين، يستطيع من الآن ارتداء قميص النسور الخضر.

ولم يلعب لوكمان لمنتخب إنجلترا الأول، بل ارتدى قميص الأسود الثلاثة في فئات تحت 19 وتحت 20 وتحت 21.

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وكان لوكمان ضمن منتخب إنجلترا الفائز بلقب كأس العالم تحت 20 عاما في 2017 رفقة إنجلترا.

ويحق من الآن أن يرتدي قميص منتخب النسور، وقد تكون مباراتي غانا في تصفيات كأس العالم 2022 الأولى له.

وانتظر لوكمان قرار فيفا من أجل ارتداء قميص منتخب نيجيريا بعدما لم يلعب مطلقا لمنتخب إنجلترا، إذ سبق له أن رفض دعوة منتخب نيجيريا في 2018.

لوكمان (24 عاما) بدأ مسيرته مع تشارلتون أثليتك وفي 2018 انتقل إلى إيفرتون ثم انضم ريد بول لايبزج الألماني ومنه أعير لفولام ثم ليستر سيتي.

وخاض لوكمان الموسم الجاري 22 مباراة سجل 5 وصنع 3 بقميص الثعالب في جميع المسابقات.

أديمولا لوكمان نيجيريا إنجلترا ليستر سيتي
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