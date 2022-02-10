في الجول يكشف سبب عدم لعب صنداونز لأي من مبارياته بمجموعات إفريقيا في ملعبيه

تقرر خوض ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي لمبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في مدينة روستنبرج على ملعب رويال بافوكينج وليس كما هو معتاد أن يلعب في أحد ملعبيه في مدينة بريتوريا.

فما هو السبب؟

حسبما علم FiGoal.com فإن صنداونز قدم منذ فترة وقبل إجراء قرعة دور المجموعات من البطولة طلبا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغه خلاله بوجود إصلاحات في ملعب لوكاس موريبي.

هذا بالإضافة لأن الملعب الآخر لوفتوس فيرسفيلد يستضيف مباريات الرجبي.

لذا لن يكون بمقدور الفريق استضافة المباريات على ملعبيه وبالتالي تقرر نقلهم إلى مدينة روستنبرج على ملعب رويال بافوكينج.

وحال تأهله إلى دور الـ16 يحق لصنداونز التقدم بطلب جديد إن أراد العودة لخوض مبارياته في أي من ملعبيه بمدينة بريتوريا.

يذكر أن صنداونز كذلك لن يكون بمقدوره استضافة جماهير في مباراته غدا الجمعة ضد الهلال بسبب عدم تقديمه لموافقات أمنية لحضورهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويقع صنداونز في المجموعة الأولى في البطولة مع الهلال والمريخ من السودان والأهلي.