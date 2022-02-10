في الجول يكشف سبب عدم لعب صنداونز لأي من مبارياته بمجموعات إفريقيا في ملعبيه

الخميس، 10 فبراير 2022 - 18:30

كتب : محمد عبد العظيم

صنداونز - الأهلي

تقرر خوض ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي لمبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في مدينة روستنبرج على ملعب رويال بافوكينج وليس كما هو معتاد أن يلعب في أحد ملعبيه في مدينة بريتوريا.

فما هو السبب؟

حسبما علم FiGoal.com فإن صنداونز قدم منذ فترة وقبل إجراء قرعة دور المجموعات من البطولة طلبا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغه خلاله بوجود إصلاحات في ملعب لوكاس موريبي.

أخبار متعلقة
صنداونز يواجه الهلال في دوري أبطال إفريقيا دون جماهيره مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال

هذا بالإضافة لأن الملعب الآخر لوفتوس فيرسفيلد يستضيف مباريات الرجبي.

لذا لن يكون بمقدور الفريق استضافة المباريات على ملعبيه وبالتالي تقرر نقلهم إلى مدينة روستنبرج على ملعب رويال بافوكينج.

وحال تأهله إلى دور الـ16 يحق لصنداونز التقدم بطلب جديد إن أراد العودة لخوض مبارياته في أي من ملعبيه بمدينة بريتوريا.

يذكر أن صنداونز كذلك لن يكون بمقدوره استضافة جماهير في مباراته غدا الجمعة ضد الهلال بسبب عدم تقديمه لموافقات أمنية لحضورهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويقع صنداونز في المجموعة الأولى في البطولة مع الهلال والمريخ من السودان والأهلي.

صنداونز في إفريقيا الأهلي الهلال المريخ
نرشح لكم
مرتضى منصور يعلن: 5 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام بترو أتليتكو صنداونز يواجه الهلال في دوري أبطال إفريقيا دون جماهيره زيزو: شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا.. وخسارة البطولة صعب للغاية مران الزمالك – تدريبات بدنية وبداية المعسكر المغلق الخميس
أخر الأخبار
عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق 18 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – استاد هيئة قناة السويس قد يستضيف معسكر مصر استعدادا لـ السنغال 51 دقيقة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ 18 54 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 18 ساعة | الدرجة الثانية
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لملاقاة الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
حصل على كأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان يمثل منتخب نيجيريا ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف سبب عدم لعب صنداونز لأي من مبارياته بمجموعات إفريقيا في ملعبيه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة