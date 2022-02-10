تقرير: فالفيردي يقترب من الدوري الإنجليزي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح اسم إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق لتولي قيادة أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الفريق هو ليدز يونايتد، إذا قرر الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب الفريق الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقاد فالفيردي برشلونة منذ صيف 2017 وحتى إقالته في يناير 2020، عقب خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

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في ذلك الوقت حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

كانت المحطة الأسوأ في رحلة فالفيردي مع النادي الكتالوني هي إخفاقي دوري أبطال أوروبا، الأول أمام روما بفقدان تقدمه 4-1 لخسارة 3-0، والثانية أمام ليفربول بفقدان تقدمه 3-0 إلى خسارة 4-0.

بينما تولى بييلسا قيادة ليدز في 2018 وقاده للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" محققا المركز التاسع في الموسم الماضي.

ويحتل ليدز حاليا المركز الخامس عشر بـ23 نقطة.

فالفيردي الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا
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