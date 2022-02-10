أمين عام كاف يزور كوت ديفوار مستضيفة كأس أمم إفريقيا 2023

الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

بعد ساعات قليلة من نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 وصل فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع وفد كاف إلى كوت ديفوار التي ستسضيف نسخة 2023.

وكُلف فيرون موسينجو من قبل باتريس موتسيبي رئيس كاف بزيارة مستضيفي كأس الأمم الإفريقية المقبلة كجزء من وعد رئيس بأن كاف سيتبنى نهجا عمليا أكثر في العمل مع مضيفي البطولة في المستقبل.

وتهدف الزيارة أيضا إلى تقييم مستوى الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية العام المقبل. وستستضيف كوت ديفوار المسابقة في يونيو ويوليو 2023.

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لمدة يومين، قام فيرون موسينجو، برفقة المستشار الخاص للرئيس جاك أنوما، بزيارة ثلاثة مواقع وأجرى مداولات مع اللجنة المحلية المنظمة في كوت ديفوار. المواقع التي زارها وفد كاف هي: كورهوجو وسان بيدرو وفيليكس هوفويت بوانيي.

كما عقد الوفد اجتماعات مهمة مع رئيس وزراء كوت ديفوار دولة باتريك أتشي ووزير الرياضة دانهو بولين.

علق فيرون موسينجو قائلا عبر موقع كاف: "أرسلنا رئيس كاف هنا بتفويض واضح لتقييم مستوى الاستعدادات. احتجنا أيضا إلى التواصل مع الحكومة واللجنة المنظمة المحلية بشأن عدد من الأمور التي تشكل جزءا من الاستعدادات".

وأضاف "نحن معجبون جدا بموقف والتزام وتفهم شعب كوت ديفوار. وكان الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الرياضة مؤشرا واضحا على هذا المستوى من الالتزام".

وأكمل "لا يزال هناك الكثير من العمل، ونحن نعرف هذا، وهم يعرفون ذلك. لكننا رأينا التقدم في البنية التحتية يسير بشكل جيد والملاعب تتشكل بشكل جيد".

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 والتي ستضم 24 منتخبا للنسخة الثالثة تواليا.

كاف باتريس موتسيبي أمم إفريقيا 2023
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