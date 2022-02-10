روني يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون

الخميس، 10 فبراير 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

واين روني سعيد ببقاء دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

يستهدف واين روني المدير الفني لدربي كاونتي تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون في المستقبل، لكنه استبعد ذلك في الوقت الحالي.

وقال روني في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "قبل أيام رفضت الذهاب لاجتماع مع إدارة إيفرتون لبحث إمكانية تولي تدريب الفريق عندما طلب مني ذلك".

وأضاف "أحب خوض التحديات دائما وأرغب في القتال مع دربي كاونتي، لقد أخبرت اللاعبين باستمراري معهم وضرورة القتال سويا، فكيف أتركهم مع أول فرصة؟".

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دربي كاونتي يتواجد في ذيل جدول ترتيب دوري القسم الثاني بعد خصم 21 نقطة منه هذا الموسم بسبب أزمة مالية.

وأكمل "أنا ملتزم بكلمتي للاعبين، سأقاتل من أجل دربي كاونتي وسأبذل أقصى ما بوسعي، وبعد ذلك قد أفكر في تدريب مانشستر يونايتد أو إيفرتون، فالناديين هما الأقرب لقلبي، وبالطبع أود قيادة أحدهما يوما ما".

إيفرتون الذي قرر تعيين فرانك لامبارد كمدير فني للفريق يحتل المركز 16 في الدوري الإنجليزي ولا يبتعد كثيرا عن مراكز الهبوط.

أما يونايتد فقد ودع بطولتي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الخامس بالدوري الإنجليزي.

وتحدث روني عن حال مانشستر يونايتد هذه الأيام قائلا "السنوات الـ3 المقبلة ستكون صعبة على الشياطين الحمر، ومن الصعب حصد لقب الدوري خلالها".

وأتم "يحتاجون لمدرب يقوم بإعادة بناء الفريق وأمامه ما يكفي من الوقت ليصنع فريقا يليق باسم مانشستر يونايتد".

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