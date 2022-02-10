مرتضى منصور يعلن: 5 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام بترو أتليتكو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

ويستضيف الزمالك فريق بترو أتليتكو في السادسة من مساء السبت باستاد القاهرة.

وتفتتح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة.

وقال مرتضى منصور عبر الموقع الرسمي للنادي: "حصلنا على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق ضد بترو أتليتكو".

وطالب رئيس الزمالك الجماهير بأن تؤازر الفريق أمام بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء.

كما طالب مرتضى منصور من الجماهير مساندة فريق السلة في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال والتي تضم برفقته كلا من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.