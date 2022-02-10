صنداونز يواجه الهلال في دوري أبطال إفريقيا دون جماهيره

أعلن نادي الهلال السوداني مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بدون جماهير.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على صنداونز في السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويقع الفريقان بجانب كل من الأهلي والمريخ السوداني، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي.

وكشف الهلال السوداني عبر حسابه الرسمي انعقاد الاجتماع التقليدي للمباراة عقب تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الإسواتيني دلاميني مراقب المباراة.

وتقرر أن تقام المباراة بدون جماهير وشدد المراقب والمنسق الأمني على كافة الجوانب الأمنية وضوابط اللقاء.

ويرتدي الهلال الزي الأبيض بالكامل بينما صنداونز بالقميص الأصفر و(الشورت) الأصفر.

وكانت قد تأجلت مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني لتقام يوم 5 من شهر مارس المقبل.