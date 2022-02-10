رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام ليستر

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليستر سيتي ضيفا ليفربول على ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي مساء الخميس، في المباراة الأولى لصلاح بعد غياب دام أكثر من شهر عن فريقه بسبب المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

لو نجح صلاح في تسجيل هدفين في شباك الثعالب سيرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 150 هدفا في كل المسابقات.

الثنائية المنتظرة من صلاح ستصل برصيده من الأهداف إلى 25 هدفا هذا الموسم، وليكررها للمرة الرابعة خلال 5 مواسم مع ليفربول.

وكان يورجن كلوب قد صرح عقب عودة صلاح بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية: "لقد عاد مو الآن، تحدثت معه بالفعل وهو محبط للغاية لكنه يتطلع إلى الأشياء القادمة هنا الآن".

وأضاف "أول شيء قاله لي صلاح عندما رأيته (أنا مستعد)".

وتابع المدرب الألماني "إنه لاعب ذو خبرة كبيرة ومميز من الناحية البدنية لذلك علينا أن ننتظر ونرى".

وواصل "لا نملك خطة مناسبة الآن، الهدف هو أن يلعب أطول فترة ممكنة ولكننا لن نتسرع في ذلك. إذا كان على ما يرام لن نتركه دون لعب لأسباب خاطئة لذلك دعونا ننتظر".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.