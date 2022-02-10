قائد مانشستر يونايتد: علينا أن نكون أكثر قدرة على التحمل

يؤمن هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بأن فريقه عليه أن يكون أكثر قوة إذا أراد الفوز بالمباريات في المستقبل القريب.

وتعادل يونايتد بنتيجة 1-1 مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي وخسر نقطتين في ظل صراعه على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال ماجواير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الجميع يعرف في كرة القدم أن الهدف الحاسم هو الهدف الثاني".

وأضاف المدافع الإنجليزي "الهدف الثاني يجعل الأمور أكثر راحة بقليل، وبعد ذلك يمكنك حقًا التعبير عن نفسك".

وتابع "كان يجب أن نفوز بالمباراة، نحن نعرف مقدار الفرص التي صنعناها. يجب أن نكون أكثر قدرة على التحمل، وعلينا تسجيل الهدف الثاني".

وأكمل "بالتأكيد لن تهيمن على المباراة طوال 90 دقيقة. سيكون لدى الخصم فترة تفوق في المباراة، حتى لو كنت تلعب بشكل جيد. لقد لعبنا بشكل جيد طوال المباراة، ولكن لم نستغل الأمر بالشكل الأمثل".

وواصل "هناك لحظات يكون علينا ألا نستقبل أي هدف فيها. حدث ذلك ضد ميدلسبروه يوم الجمعة أيضا. تلقينا هدفا حينما ضغطوا علينا بشكل بسيط. صنعنا ما يكفي من الفرص في الشوط الأول وحده للفوز بالمباراة، ولكن علينا أن نكون أكثر فاعلية من الجميع".

وأتم "نشعر بالإحباط. لقد فقدنا نقطتين ونطالب أنفسنا بالفوز في المباريات المقبلة. الشيء الجيد هو أننا لدينا مباراة كبيرة أخرى يوم السبت. لنذهب وننتزع الفوز".

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ويستعد الشياطين الحمر لملاقاة ساوثامبتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي.