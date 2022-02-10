كوت ديفوار تعلن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إليها.. والجزائر تنفي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 13:18

كتب : محمد عبد العظيم

نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إلى كوت ديفوار

أعلنت الحكومة الإيفوارية، عن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023، إليها، بدلا من إقامتها في الجزائر.

وجاء ذلك الإعلان بعد اجتماع فيرون أومبا ماسينجو السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مع رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي، بحسب البيان الصادر عن الحكومة الإيفوارية.

وخلال الاجتماع، شدد أومبا ماسينجو على رضاه عن استعدادات كوت ديفوار لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في صيف العام المقبل، بين 23 يونيو و23 يوليو.

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بينما ستقام بطولة المحليين، بين 8 و31 يناير المقبل.

ولم يشارك منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للمحليين من قبل.

وبعد ساعات، وفي المقابل، نقلت قناة بي إن سبورتس عن شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نفيا لهذا الأمر، مشددا أن البطولة مازالت في الجزائر.

كأس أمم إفريقيا للمحليين كأس أمم إفريقيا
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