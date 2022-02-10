جوارديولا: هذه أسباب تميز محرز في تسديد ركلات الجزاء

الخميس، 10 فبراير 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين ورياض محرز - مانشستر سيتي ضد فولام - كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي رياض محرز بيب جوارديولا
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