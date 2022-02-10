محمد صبحي: دخلت مباراة المغرب كأنها أي مواجهة.. والزمالك والأهلي لم يتواصلا معي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 00:52

كتب : FilGoal

محمد صبحي مع منتخب مصر أمام المغرب

قال محمد صبحي حارس مرمى فاركو ومنتخب مصر، إنه شارك في مباراة المغرب في دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا، كأي مباراة.

محمد صبحي

النادي : فاركو

مصر

وتحدث صبحي لقناة إم بي سي مصر قائلا: "نزلت مباراة المغرب وأنا أضحك.. دخلت المباراة كأنها أي مباراة (ضاحكا)".

وأوضح "لم يتواصل أحد معي من الزمالك، سنرى ما سيحدث في آخر الموسم إن شاء الله. إعارتي في فاركو بنية البيع. لم يتحدث معي أحدا من الزمالك أو من الأهلي".

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وأتم صبحي "بالنسبة لي زيزو وفتوح أفضل لاعبين في مصر".

وشارك صبحي بعد إصابة محمد أبو جبل ضد المغرب، وحمى مرماه حتى نهاية المباراة بفوز مصر.

وانتقل صبحي من الزمالك إلى فاركو على سبيل الإعارة مع نية البيع، مطلع الموسم الجاري.

محمد صبحي منتخب مصر فاركو الزمالك
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