زيزو: شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا.. وخسارة البطولة صعب للغاية

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر والزمالك عن شعوره بعد خسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وقال زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: " الناس قارنت بين التسديدة التي ارتطمت بالقائم أمام غينيا الاستوائية، وبين كرتي الشهيرة في القائم بنهائي إفريقيا".

وواصل "دائما أتفائل بالخير وأؤمن أن الله يعوض اللاعب المجتهد، وبعدما خسرنا نهائي إفريقيا أمام الأهلي حققنا لقب الدوري".

وأكمل "لا أتوقع ماذا كنت سأصل له إذا سجلت هدف فوز الزمالك على الأهلي في نهائي إفريقيا، لا أعتقد أنني سأصل لأكثر من ذلك من ناحية حب جمهور الزمالك لي، وأعتقد أنني أحصل على أكثر مما أستحق، ولكن هدف الفوز في نهائي إفريقيا بالتأكيد يضع لاعبه في مكانة أخرى".

وأفصح "شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا، ولكن بعد نهاية المباراة لأنها إذا دخلت الشباك كانت ستغير النتيجة".

وأردف "نصيب ورزق أفشة كتبه له الله في مباراة نهائي إفريقيا أن يسجل هدف الفوز".

وشدد "مكانتي لدى جمهور الزمالك تجعلني فخور بما أقدمه مع الفريق".

وأتم تصريحاته "خسارة بطولتي إفريقيا مع الزمالك ومنتخب مصر في عامين متتاليين إحساس صعب للغاية".