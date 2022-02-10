كأس العالم للأندية - الأهلي يعلن فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الهلال

الخميس، 10 فبراير 2022 - 00:16

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022 - عمرو السولية

أعلن الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فتح اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية باب الحجز الإلكتروني لبيع تذاكر مباراة الهلال.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الهلال يوم السبت المقبل في أبو ظبي في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت مباراة الأهلي وبالميراس في نصف النهائي شهدت أزمة بعد حصول الجماهير البرازيلية على نسبة أكبر من الحضور.

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ووصل الأهلي لتلك المباراة بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد قبل الهزيمة من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء.

أما الهلال ففاز على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لهدف وخسر من تشيلسي بهدف دون رد.

وستقام المباراة في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

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