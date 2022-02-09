ريمونتادا في دقيقتين.. توتنام يسقط على ملعبه أمام ساوثامبتون

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

توتنام يسقط أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

سقط توتنام على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ساوثامبتون في مباراة مثيرة خاصة في شوطها الثاني.

ورفع ساوثامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر ولكن من 23 مباراة، بينما تجمد رصيد توتنام عند 36 نقطة في المركز السابع ولكن من 21 مباراة.

وافتتح توتنام التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق يان بيدناريك بالخطأ في مرماه قبل أن يتعادل بروخا في الدقيقة 23.

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وفي الشوط الثاني تقدم سون هيونج مين لتوتنام مجددا في الدقيقة 79 قبل أن يتعادل محمد اليونوسي في الدقيقة 79 ثم يخطف تشي آدامز هدف الفوز في الدقيقة 82.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول سريعا من الجانبين وكاد ساوثامبتون أن يفتتح التسجيل مبكرا في أول عشر دقائق من محاولة كايلي والكر بيتيرز ولكن تصدى لها الدفاع بنجاح.

وسدد هاري كين في الدقيقة العاشرة أول هجمات هاري كين ولكن تصدى لها فريزر فورستر بنجاح.

وافتتح توتنام التسجيل في الدقيقة 18 بعد عرضية هويبرج والتي أخطأها يان بيدناريك وسجل بالخطأ في مرماه.

وبعد أقل من خمس دقائق نجح أرماندو بروخا في تسجيل هدف التعادل لساوثامبتون في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني كثف توتنام من هجماته بحثا عن خطف هدف الفوز مع تماسك دفاعي لفريق ساوثامبتون.

واستغل توتنام في الدقيقة 70 هجمة مرتدة حولها لوكاس مورا من الجانب الأيمن بعرضية سجلها سون هوينج رائعة داخل الشباك.

واعترض الجهاز الفني لفريق ساوثامبتون على الهدف بسبب خطأ في منتصف الملعب ولكن حكم اللقاء احتسب الهدف للسبيرز.

ونجح محمد اليونيسي في خطف التعادل في الدقيقة 79 مستغلا عرضية وارد بروس الرائعة ليسكنها رأسية على يمين هوجو لوريس.

وبعد دقيقتان فقط نجح تشي آدامس من تسجيل هدف الفوز برأسية على يمين لوريس.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق العشر الأخيرة بعدما هاجم توتنام بكافة خطوطه بحثا عن التعادل.

ونجح ستيفن بريخوين في تسجيل هدف التعادل لتوتنام في الدقيقة 93 ولكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وتعرض توتنام للخسارة الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع بعد خوض 21 مباراة.

أما ساوثامبتون فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر ولكن من 23 مباراة.

ويلعب توتنام مباراته المقبلة أمام وولفرهامبتون يوم الأحد ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أما ساوثامبتون فيحل ضيفا على مانشستر يونايتد يوم السبت.

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