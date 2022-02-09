قطار مانشستر سيتي لا يتوقف ويعبر محطة برينتفورد بالانتصار

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على برينتفورد بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من المسابقة وأقيمت بملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي سيواجه ليستر سيتي.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 23 في المركز الرابع عشر.

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ثنائية فوز مانشستر سيتي سجلها رياض محرز وكيفين دي بروين.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء حصل عليها رحيم ستيرلينج بعدما تعرض للعرقلة من قبل دفاع برينتفورد.

وتقدم رياض محرز لتسديد الكرة وسجل منها هدف تقدم السماوي بشكل رائع.

وغادر رياض محرز الملعب في الدقيقة 65 وشارك بدلا منه جاك جريليش.

وفي الشوط الثاني استغل مانشستر سيتي خطأ دفاع وحارس برينتفورد في التمرير وقطع ستيرلينج الكرة وسددها نحو المرمى، قبل أن ترتد إلى كيفين دي بروين الذي تابعها ووضعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأجرى جوارديولا التغيير الثاني بخروج فيل فودين ونزول إليكاي جوندوجان في الدقيقة 71.

واستمر ضغط مانشستر سيتي حتى نهاية المباراة ولكن دون تغيير في النتيجة.

نورويتش سيتي × كريستال بالاس

في مباراة أخرى فرط كريستال بالاس في فرصة تحقيق الفوز على نورويتش سيتي وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

تقدم نورويتش في الدقيقة الأولى عن طريق تيمو بوكي، وتعادل كريستال بالاس في الدقيقة 60 بهدف سجله النجم ويلفريد زاها.

وكاد زاها أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، لكنه أهدرها لتنتهي المباراة بالتعادل.

ووصل نورويتش إلى النقطة 17 في المركز الـ18، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ13.

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