مران الزمالك – تدريبات بدنية وبداية المعسكر المغلق الخميس

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 22:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - طلائع الجيش

خاض اليوم الأربعاء الزمالك مرانه الاعتيادي استعدادا لملاقاة بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل المران على تدريبات بدنية لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وأقيم المران في ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

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وواصل حازم إمام وطارق حامد ثنائي الفريق أداء التدريبات التأهيلية في ظل إصابة الأول في العضلة الأمامية والثاني بكدمة في الركبة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الانتظام في معسكر مغلق غدا الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو.

ومن المقرر أن يشهد مران الخميس عودة اللاعبين الدوليين بعد حصولهم على راحة لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان الزمالك خاض تدريباته في الأيام القليلة الماضية في ملعب دريم في ظل قرار مجلس الإدارة بإقامة الانتخابات يوم الجمعة المقبلة بمقر النادي.

ويواجه الزمالك منافسه بترو أتليتكو في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل في استاد القاهرة.

الزمالك بترو أتليتكو في إفريقيا
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