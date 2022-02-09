الاتحاد الغاني يعلن تعيين مدرب برايتون السابق مستشارا فنيا للمنتخب

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم تعيين كريس هيوتون المدير الفني السابق لفرق نيوكاسل وبرايتون مستشارا فنيا للمنتخب.

ويقود منتخب غانا حاليا أوتو أدو بعد خروج النجوم السوداء من دور المجموعات في أمم إفريقيا.

وأوضح بيان الاتحاد الغاني أن هيوتون سيقدم المشورة الفنية للجهاز الفني قبل المباراة الحاسمة أمام نيجيريا.

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ويلعب منتخب غانا ضد نيجيريا في الأسبوع الأخير من شهر مارس ليتأهل أحدهما إلى كأس العالم 2022 في قطر.

أما أوتو أدو لاعب غانا السابق والمدير الفني الحالي يعمل حاليا في منصب مساعد مدرب نادي بوروسيا دورتموند.

وسبق لأدو العمل كمستكشف للنجوم السوداء في 2013 قبل كأس العالم 2014 في البرازيل وكأس الأمم الإفريقيا 2015 في غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب غانا فريق نيجيريا في استاد كيب كوست يوم 24 من شهر مارس المقبل.

بينما مباراة الإياب ستقام على استاد أبوجا في نيجيريا يوم الأحد 27 من شهر مارس.

منتخب غانا كريس هيوتون
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