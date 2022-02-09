سكاي: بسبب حادثة القطة.. أديداس يفسخ تعاقده مع زوما

فسخت شركة أديداس للأدوات الرياضية تعاقدها مع كورت زوما لاعب وست هام بسبب حادثة القطة.

كيرت زوما النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

وانتشر مقطع فيديو للاعب وهو يركل ويصفع قطة خاصة به وهو ما أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن قرار شركة أديداس بفسخ التعاقد مع اللاعب الفرنسي بسبب مقطع الفيديو.

وتحفظت الجمعية الملكية لمناهضة العنف ضد الحيوان على قطط كورت زوما.

وأدان النادي الإنجليزي مدافعه الفرنسي بعد انتشار فيديو له وهو يركل ويصفع قطة.

واعتذر اللاعب لإدارة النادي، وأوضح النادي اللندني أنه سيعالج الأمر داخليا.

وقررت إدارة وست هام التبرع بما يعادل أسبوعين من أجر زوما للجمعيات الخيرية للرفق بالحيوان.

ومن المقرر أن يكون التبرع بما يعادل 250 ألف جنيه استرليني بسبب ما فعله زوما.