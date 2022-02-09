مدرب الهلال السوداني لـ في الجول: يمكننا الفوز على الأهلي.. وهذا ما نعاني منه

يرى جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن فريقه يستطيع الفوز على الأهلي في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتا لـ FilGoal.com، قبل مواجهة صنداونز الأولى للفريق في المجموعة الأولى: "مباراة صنداونز ليست سهلة. هو فريق كبير ويمتلك خبرات اللعب في إفريقيا مثل الهلال. من الصعب دائما التنبؤ بالمباراة الأولى خاصة أننا نلعب خارج أرضنا. نعاني من نقص التناغم في الوقت الحالي بعد إضافة بعض اللاعبين الجدد وتوقف البطولة المحلية وعدم خوضنا لمباريات رسمية".

وأوضح "جميع اللاعبين جاهزين لمباراة صنداونز. مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن الغربال كان يعاني من إصابة ولكنه عاد ولا توجد لدينا إصابات في الوقت الحالي. جميع لاعبينا الذين لعبوا في كأس أمم إفريقيا جاهزون وبحالة جيدة".

وشدد "حضرنا لجنوب إفريقيا مبكرا لعمل معسكر لزيادة التناغم بين اللاعبين والتعود على الأجواء. نستعد هنا لجميع المباريات وليس المباراة الأولى فقط. لقد حققنا استفادة كبيرة من المعسكر. أفكر في مباراة الأهلي مثل باقي المباريات، وسنلعب كل المباريات كأنها مباراة نهائية. سنلعب على الفوز فقط".

وأردف "الأهلي ناد قوي وكبير، لكنه ليس كالسد المنيع، حيث يمكننا الفوز عليهم في المباراة الثانية والتي ستقام في ملعبنا. بشكل عام سنلعب مبارياتنا الست بهدف واحد هو الفوز سواء داخل ملعبنا أو خارجه".

وأتم "اللعب على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان شيء رائع يمنحنا القوة، لكنه لن يمنحنا الفوز وحده. الجماهير ستدعمنا في المدرجات وهذا دورهم، لكن لابد من أن نكون منظمين في الملعب ونمتلك طموح الفوز".

يفتتح الأهلي مشواره للحفاظ على لقبه الهلال في ملعبه، وتقام المباراة في السادسة مساء يوم 18 فبراير، ضمن المجموعة التي تضم أيضا المريخ السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

بينما يفتتح الهلال مشواره بمواجهة صنداونز في جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل.اال